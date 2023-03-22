Херш рассказал, кто стоит за "выдумками" о взрывах на "Северном потоке"
Журналист Херш назвал статьи в СМИ о "Северных потоках" попыткой дискредитации его версии
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американские спецслужбы заказали публикации в изданиях New York Times и Zeit о взрывах на трубах "Северного потока", следует из материалов лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, размещенных на платформе Substack.
Согласно информации, это было сделано для того, чтобы дискредитировать расследование журналиста.
"Это полная выдумка американской разведки", — сообщил Хершу источник в американской разведке.
Оба издания указали, что "многого не знают" о случившемся. По мнению журналиста, эти приписки должны были заставить СМИ и общественность прекратить задавать вопросы, позволив специалистам выяснить правду, "что, конечно, никогда не случится".
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года. По мнению Херша, взрывчатку могли заложить американские пловцы во время учений НАТО, которые состоялись несколькими месяцами ранее.
Позже издание New York Times выдвинуло версию о том, что за взрывами стояла проукраинская группировка, с планами которой не обязательно были знакомы в Киеве. Немецкая Zeit также написала, что следы ведут на Украину.
https://1prime.ru/gas/20230322/840160778.html
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