МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американские спецслужбы заказали публикации в изданиях New York Times и Zeit о взрывах на трубах "Северного потока", следует из материалов лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, размещенных на платформе Substack. Байден знает правду о подрывах на "Северном потоке", заявил Херш

Согласно информации, это было сделано для того, чтобы дискредитировать расследование журналиста.

"Это полная выдумка американской разведки", — сообщил Хершу источник в американской разведке.

Оба издания указали, что "многого не знают" о случившемся. По мнению журналиста, эти приписки должны были заставить СМИ и общественность прекратить задавать вопросы, позволив специалистам выяснить правду, "что, конечно, никогда не случится". Херш: в ходе визита Шольца в США обсуждалась диверсия на "Северных потоках"

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре 2022 года. По мнению Херша, взрывчатку могли заложить американские пловцы во время учений НАТО, которые состоялись несколькими месяцами ранее.

Позже издание New York Times выдвинуло версию о том, что за взрывами стояла проукраинская группировка, с планами которой не обязательно были знакомы в Киеве. Немецкая Zeit также написала, что следы ведут на Украину.