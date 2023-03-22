МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в среду упали примерно на 4% после роста на 6% по итогам сессии вторника. Добыча продолжает увеличиваться, тогда как спрос снижается на фоне весенней погоды. Молдавия снова начала закупать газ у "Газпрома"

Цены снижаются несмотря на то, что поставки газа на СПГ-терминалы на этой неделе, вероятно, достигнут рекордного максимума после возобновления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе в феврале.

Котировки также падают несмотря на прогнозы более холодной погоды и более высокого, чем ожидалось ранее, спроса на газ для отопления помещений. Тем не менее трейдеры отмечают, что небольшое похолодание в конце марта оказывает намного менее значительное влияние на спрос, чем похолодание в конце января.

Температуры воздуха в континентальных штатах США в течение следующих двух недель, вероятно, в среднем будут составлять 49,2 градуса по Фаренгейту (9,6 градуса Цельсия), тогда как среднее 30-летнее значение для этого периода составляет 50,6 градуса по Фаренгейту, согласно данным Refinitiv.

Около 12.14 по Гринвичу апрельские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 9,2 цента, или 3,9%, до 2,256 доллара за млн БТЕ.

В последние недели на рынке природного газа наблюдается очень сильная волатильность, так как трейдеры руководствуются прогнозами погоды. Ближайшие фьючерсы на природный газ снизились примерно на 7% 17 марта, еще на 5% — 20 марта, а 21 марта выросли примерно на 6% на фоне прогнозов более холодной погоды.

На рынке спот контракты на природный газ с поставкой из газотранспортного узла Henry Hub в Луизиане в среду снизились до 1,93 доллара за млн БТЕ, минимума с октября 2020 года.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в среду могут составить примерно 1,2 млрд кубических футов в день, тогда как во вторник они составили 1,5 млрд кубических футов в день, согласно данным Refinitiv.

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, за истекший период марта достиг 13,1 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в день в феврале. В марте 2022 года, до приостановки терминала Freeport, объем поставок трубопроводного газа достиг рекордных 12,9 млрд кубических футов в день.

Общая мощность семи крупнейших СПГ-терминалов в США составляет около 13,8 млрд кубических футов в день.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,6 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре 2022 года она достигла рекордного максимума 99,9 млрд кубических футов в день.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах до 6 апреля в основном будут ниже нормы, тогда как 22-23 марта ожидается более теплая, чем обычно в этот период, погода.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 109,1 млрд кубических футов в день против 115,0 млрд кубических футов в день на текущей неделе, полагают в Refinitiv.