МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Завод сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG в Техасе отменил часть мартовских поставок потребителям из-за проблем с перезапуском после длительного простоя, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. СМИ: американская Qilak хочет вложить средства в производство СПГ на Аляске

"Второй по величине в США завод, экспортирующий сжиженный природный газ (СПГ), Freeport, отменил до четырех поставок СПГ из-за проблем с перезапуском после восьмимесячного простоя", — передаёт агентство со слов источников.

Кроме того, по словам источников, недавно завод загрузил одно судно меньшим количеством СПГ, чем планировалось изначально.

В начале марта компания заявила, что по мере повторного ввода в эксплуатацию установок для сжижения газа на заводе и перезапуска технологических линий следует ожидать изменений в поступающих потоках газа в качестве сырья и темпах производства, учитывая продолжительность простоя завода.

Взрыв и пожар на предприятии Freeport LNG произошли 8 июня, после чего завод был остановлен на ремонт. В феврале-марте Freeport LNG получила разрешение от регулятора на полный запуск всех трех линий сжижения.

Freeport LNG в Техасе, второй по величине экспортный завод СПГ в США, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки, обеспечивая около 20% его экспорта из страны. Всего же, по данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.