МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европа была главным покупателем сжиженного природного газа (СПГ) США в 2022 году, на нее пришлось 64% экспортных поставок, сообщает управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. СМИ: Freeport не может отгрузить СПГ из-за проблем после перезапуска

"Европа стала основным направлением экспорта СПГ из США в 2022 году, на нее пришлось 64% (6,8 миллиарда кубических футов в сутки) от общего объема экспорта. На четыре страны — Францию, Великобританию, Испанию и Нидерланды — приходилось в совокупности 74% (5 миллиардов кубических футов в сутки)", — говорится в сообщении EIA.

При этом в целом экспорт американского СПГ в Европу в 2022 году подскочил на 141%, или на 4 миллиарда кубических футов в сутки, оценивает управление.

"Экспорт СПГ из США в Европу (ЕС и Великобританию) вырос как из-за проблем с поставками природного газа после того, как российский трубопроводный экспорт в регион снизился до 40-летнего минимума, так и из-за более высоких цен на европейских газовых хабах по сравнению с другими рынками СПГ", — поясняется в релизе.

Общий экспорт сжиженного газа из США в 2022 году вырос на 9%, составив в среднем 10,6 миллиарда кубических футов в сутки. Поставки в Азию, особенно в Китай, между тем снизились на 46%, а в страны Латинской Америки — на 62%.