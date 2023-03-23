В качестве иллюстрации этого тезиса издание приводит слова Путина: "После ввода в эксплуатацию, по газопроводу протяженностью 2600 километров, который соединит Сибирь с китайским Синьцзяном через Монголию, будет ежегодно прокачиваться 50 миллиардов кубометров газа".
Вместе с тем отмечается, что российский лидер заверил Си Цзиньпина, что Россия способна удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители, особенно в ситуации, когда российские углеводороды находятся под санкциями Запада.
https://1prime.ru/gas/20230323/840167365.html
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