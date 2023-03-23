МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Сообщение о договоренности президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало сенсацией, пишет Figaro. Ведущие западные СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в Москву

Издание отмечает, что случилось то, во что Запад не хотели верить: выпавшие из-за санкций на поставки энергоресурсов доходы Россия сможет заместить выплатами от Китая.

Пекин выигрывает, Евросоюз проигрывает, утверждает Figaro.

В качестве иллюстрации этого тезиса издание приводит слова Путина: "После ввода в эксплуатацию, по газопроводу протяженностью 2600 километров, который соединит Сибирь с китайским Синьцзяном через Монголию, будет ежегодно прокачиваться 50 миллиардов кубометров газа".

Вместе с тем отмечается, что российский лидер заверил Си Цзиньпина, что Россия способна удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители, особенно в ситуации, когда российские углеводороды находятся под санкциями Запада.