МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В среду фьючерсы на природный газ в США потеряли около 8% после роста на 6% по итогам сессии вторника. Добыча продолжает увеличиваться, тогда как спрос снижается на фоне весенней погоды. СМИ: Freeport не может отгрузить СПГ из-за проблем после перезапуска

Цены снижались, несмотря на то, что поставки газа на СПГ-терминалы на этой неделе, вероятно, достигнут рекордного максимума после возобновления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе в феврале.

Котировки также падали вопреки прогнозам более холодной погоды и более высокого, чем ожидалось ранее, спроса на газ для отопления помещений. Тем не менее трейдеры отмечают, что небольшое похолодание в конце марта оказывает намного менее значительное влияние на спрос, чем похолодание в конце января.

Температуры воздуха в континентальных штатах США в течение следующих двух недель, вероятно, в среднем будут составлять 9,6 градуса Цельсия, тогда как среднее 30-летнее значение для этого периода составляет 10,3 градуса Цельсия, согласно данным Refinitiv.

Апрельские фьючерсы на природный газ завершили торги с понижением на 17,7 цента, или 7,5%, на минимуме закрытия 2,171 доллара за млн БТЕ. Предыдущий минимум (29-месячный) был достигнут 21 февраля на отметке 2,073 доллара.

В последние недели на рынке природного газа наблюдается очень сильная волатильность, так как трейдеры руководствуются прогнозами погоды. Снижение в среду стало самым крупным однодневным падением с начала марта. Ближайшие фьючерсы на природный газ снизились примерно на 7% 17 марта, еще на 5% — 20 марта, а 21 марта выросли примерно на 6% на фоне прогнозов более холодной погоды.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в среду, возможно, составили примерно 1,2 млрд кубических футов в день против 1,5 млрд кубических футов в день во вторник, согласно данным Refinitiv. Минэнерго США назвало главного покупателя американского СПГ

Совокупный объем поставок природного газа на семь крупных СПГ-терминалов США, включая Freeport, за истекший период марта достиг 13,1 млрд кубических футов в день против 12,8 млрд кубических футов в день в феврале. В марте 2022 года, до приостановки терминала Freeport, объем поставок трубопроводного газа достиг рекордных 12,9 млрд кубических футов в день.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в марте составляет 98,6 млрд кубических футов в день против 98,2 млрд кубических футов в день в феврале. В ноябре 2022 года она достигла рекордного максимума 99,9 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 109,1 млрд кубических футов в день против 115,0 млрд кубических футов в день на текущей неделе, полагают в Refinitiv.

Позже в четверг Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились сильнее обычного.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 11-17 марта сократились на 75 млрд кубических футов. Год назад запасы снизились на 55 млрд кубических футов, в то время как среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —45 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США на отчетной неделе составил 1,897 трлн кубических футов. Это на 22,5% выше по сравнению со средним 5-летним значением.