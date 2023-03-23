МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Найденный на "Северных потоках" "объект", который упоминал президент России Владимир Путин, мог находиться там долгое время, при этом на видео 2019 года его нет, сообщила датская газета Jyllans-Posten со ссылкой на экспертов и документы властей страны. СМИ раскрыло, зачем Западу нужен украинский след в ЧП на "Северных потоках"

Ранее российский лидер заявлял, что "Газпром" обнаружил в ходе исследования газопроводов некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места места взрывов. По мнению специалистов, добавлял Путин, "объект мог быть антенной для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства".

"Объект", недавно найденный на газопроводе Nord Stream, является "заросшим". Это следует из переписки между датскими властями. То, что объект зарос, может быть признаком того, что артефакт долгое время находился в море", — пишет издание, добавляя, что данных о природе находки крайне мало.

Согласно информации газеты, в марте замглавы Датского энергетического агентства сообщил гендиректору исследовательского центра Geus Флеммингу Ларсену, что "артефакт" нашли около Борнхольма рядом с "Северными потоками". По его словам, объект появился недавно, так как его не было на видео 2019 года, но пробыл в воде какое-то время, поскольку успел зарасти. Медведев назвал главного бенефициара взрывов на "Северных потоках"

Аналитик из Датской академии обороны Оленшлегер Буль подчеркивал изданию, что "артефакт" может быть звуковой антенной или направленной бомбой.

"Такая бомба может быть способна пробить дыру в газопроводе. Но в этом случае в газопроводе будет проделано лишь небольшое отверстие", — отметил собеседник газеты.

Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" были повреждены в результате взрыва в сентябре прошлого года. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем расследовании отмечал, что взрывчатку на трубопроводах установили американские водолазы, а через три месяца активировали норвежцы.