МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Резервы газа в подземных хранилищах Европы после незначительно роста в выходные дни, 18 и 19 марта, уменьшаются второй день, в то время как биржевые цены на газ в среду снизились на 5%, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe и лондонской биржи ICE. Медведев назвал главного бенефициара взрывов на "Северных потоках"

За газовые сутки 21 марта уровень запасов снизился на 0,04 процентного пункта – до 55,6%, что примерно на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты в 2018–2022 годах. Сейчас в подземных хранилищах Европы около 60,7 миллиарда кубометров газа.

Биржевые цены на газ в Европе с начала года в целом снижаются. Так, за прошлую неделю расчётная цена апрельских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) опустилась примерно с 550 долларов за тысячу кубометров в понедельник до 470 долларов в пятницу, а по итогам торговой сессии в среду составила около 445 долларов за тысячу кубометров, что на 5% ниже показателя предшествовавшего дня.

Стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Европе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.

Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в среду выросло до 22% в общем объёме, что в 1,8 раза выше показателя вторника – 12,5%. Показатель растет четвертый день. Увеличение ветрогенерации снижает спрос на газ.

В Европе установилась тёплая погода, следует из данных метеорологической службы Weather Online. Днём в четверг температура воздуха в 17 градусов Цельсия выше нуля прогнозируется в Варшаве, 14 градусов – в Берлине, 16 градусов – в Париже, 21 градус – в Мадриде.