КИШИНЕВ, 23 мар — ПРАЙМ. Контракт с "Газпромом" помогает Приднестровью избежать гуманитарного кризиса, поэтому Кишинев не видит смысла в его расторжении, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Государственный язык в Молдавии переименовали в румынский

"В Приднестровский регион на данный момент поставляет газ только "Газпром", и сегодня никто не готов поставлять туда газ де-факто бесплатно, как это делает "Газпром" — это позволяет, с одной стороны, сохранить социальную стабильность на левом берегу Днестра, избежать там масштабного кризиса, в том числе гуманитарного… В связи с этим на данный момент не может быть и речи о расторжении контракта с "Газпромом", — заявил Парликов в интервью телеканалу Digi 24.

По его словам, в ситуации с Приднестровьем речь идет не просто об энерго- или газоснабжении, а о проблеме региональной безопасности, которую придется решать.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.