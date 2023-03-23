КИШИНЕВ, 23 мар — ПРАЙМ. Молдавия опять решила отказаться от поставок российского газа после нескольких дней его импорта, заявил премьер-министр страны Дорин Речан. В Молдавии назвали причину сохранения контракта с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан ранее сообщал, что компания возобновила закупку "голубого топлива" у "Газпрома". По словам главы молдавского правительства, импорт осуществлялся четыре дня.

"Молдовагаз" попыталась возобновить эти поставки для Молдавии, но они были немедленно прерваны. Итак, Молдавия больше не потребляет газ "Газпрома", — сказал Речан.

Он добавил, что для реализации контрактных отношений в энергетическом секторе "есть Румыния".

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.