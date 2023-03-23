Премьер Молдавии Речан заявил, что Кишинев снова отказался от закупок газа у "Газпрома"
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КИШИНЕВ, 23 мар — ПРАЙМ. Молдавия опять решила отказаться от поставок российского газа после нескольких дней его импорта, заявил премьер-министр страны Дорин Речан.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан ранее сообщал, что компания возобновила закупку "голубого топлива" у "Газпрома". По словам главы молдавского правительства, импорт осуществлялся четыре дня.
"Молдовагаз" попыталась возобновить эти поставки для Молдавии, но они были немедленно прерваны. Итак, Молдавия больше не потребляет газ "Газпрома", — сказал Речан.
Он добавил, что для реализации контрактных отношений в энергетическом секторе "есть Румыния".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.
https://1prime.ru/gas/20230323/840177305.html
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