БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе призвали обеспечить готовность к предстоящим сезонам заполнения газохранилищ и отопления, говорится в итоговом документе встречи в верхах. Цены на газ в Европе выросли почти до 490 долларов за тысячу кубов

"Несмотря на улучшение энергетической ситуации в ЕС, Евросовет призывает Еврокомиссию и государства-члены обеспечить готовность к следующим сезонам заполнения хранилищ и отопления, а также планы на случай непредвиденных обстоятельств", — заявили лидеры ЕС в письменных выводах саммита.

Кроме того, Евросовет призвал к активному использованию платформы для совместных закупок газа для обеспечения беспрерывных поставок по приемлемым ценам.

Также лидеры ЕС поручили Еврокомиссии завершить оценку экстренных мер, принятых в 2022 году, и определить, есть ли необходимость в их продлении.