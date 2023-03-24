В Евросоюзе решили заблаговременно готовиться к новому сезону отопления
Лидеры Евросоюза решили заранее готовиться к сезонам заполнения газохранилищ и отопления
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе призвали обеспечить готовность к предстоящим сезонам заполнения газохранилищ и отопления, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
"Несмотря на улучшение энергетической ситуации в ЕС, Евросовет призывает Еврокомиссию и государства-члены обеспечить готовность к следующим сезонам заполнения хранилищ и отопления, а также планы на случай непредвиденных обстоятельств", — заявили лидеры ЕС в письменных выводах саммита.
Кроме того, Евросовет призвал к активному использованию платформы для совместных закупок газа для обеспечения беспрерывных поставок по приемлемым ценам.
Также лидеры ЕС поручили Еврокомиссии завершить оценку экстренных мер, принятых в 2022 году, и определить, есть ли необходимость в их продлении.
https://1prime.ru/gas/20230324/840181193.html
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