ПЕКИН, 24 мар — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" привел Германию к замене зависимости от российского газа зависимостью от американского СПГ, что является проблемой. Такое мнение высказал в интервью китайской газете Global Times член комитета бундестага по международной политике Андрей Хунко. Медведев назвал главного бенефициара взрывов на "Северных потоках"

Хунко отметил, что раньше дешевый природный газ из России поступал в Германию по двум газопроводам, однако из-за диверсии на "Северных потоках" такой опции больше нет.

"Раньше решение о том, использовать газ или нет, было решением под политическим давлением, но сейчас для использования газа нет инфраструктуры", — указал он.

С другой стороны, отметил политик, "мы сейчас получаем много газа из США, сжиженного природного газа (СПГ), который намного дороже и хуже с экологической точки зрения".

"Зависимость от российского газа теперь превратилась в зависимость от газа из США, что тоже является проблемой. У Германии нет возможности выбирать, какой газ лучше и дешевле, и какой лучше с точки зрения экологии", — добавил он.

По его словам, в стране идут споры о том, можно ли отремонтировать "Северные потоки", но в любом случае сейчас такой возможности нет.

Политик добавил, что подрыв газопроводов стал своего рода экономической войной не только против Германии, но и против ЕС, а готовность органов ЕС расследовать это преступление даже хуже, чем в Германии.

"Кому это выгодно? Это ясно. Преимущественно это страны, которые экспортируют газ в Германию, в основном это США", — указал Хунко.

Вместе с тем он пояснил, что это означает не только более высокие цены на газ для населения Германии, но и проблему для немецкой промышленности, так как экономическая модель страны сильно зависит от низких цен на энергоносители, высококвалифицированной рабочей силы и экспорта.

"А когда цены на энергоносители так растут, крупным компаниям уже не так интересно оставаться в Германии. Сейчас некоторые переезжают в США. Это своего рода экономическое соревнование между США, Германией и Европой", — добавил он.