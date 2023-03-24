Депутат Хунко: зависимость ФРГ переместилась с российского газа на американский СПГ
ПЕКИН, 24 мар — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" привел Германию к замене зависимости от российского газа зависимостью от американского СПГ, что является проблемой. Такое мнение высказал в интервью китайской газете Global Times член комитета бундестага по международной политике Андрей Хунко.
Хунко отметил, что раньше дешевый природный газ из России поступал в Германию по двум газопроводам, однако из-за диверсии на "Северных потоках" такой опции больше нет.
"Раньше решение о том, использовать газ или нет, было решением под политическим давлением, но сейчас для использования газа нет инфраструктуры", — указал он.
С другой стороны, отметил политик, "мы сейчас получаем много газа из США, сжиженного природного газа (СПГ), который намного дороже и хуже с экологической точки зрения".
"Зависимость от российского газа теперь превратилась в зависимость от газа из США, что тоже является проблемой. У Германии нет возможности выбирать, какой газ лучше и дешевле, и какой лучше с точки зрения экологии", — добавил он.
По его словам, в стране идут споры о том, можно ли отремонтировать "Северные потоки", но в любом случае сейчас такой возможности нет.
Политик добавил, что подрыв газопроводов стал своего рода экономической войной не только против Германии, но и против ЕС, а готовность органов ЕС расследовать это преступление даже хуже, чем в Германии.
"Кому это выгодно? Это ясно. Преимущественно это страны, которые экспортируют газ в Германию, в основном это США", — указал Хунко.
Вместе с тем он пояснил, что это означает не только более высокие цены на газ для населения Германии, но и проблему для немецкой промышленности, так как экономическая модель страны сильно зависит от низких цен на энергоносители, высококвалифицированной рабочей силы и экспорта.
"А когда цены на энергоносители так растут, крупным компаниям уже не так интересно оставаться в Германии. Сейчас некоторые переезжают в США. Это своего рода экономическое соревнование между США, Германией и Европой", — добавил он.
https://1prime.ru/gas/20230324/840184192.html