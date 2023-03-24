МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы вновь превышает его отбор, динамика запасов колеблется уже почти неделю, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Молдавия снова отказалась от российского газа

Согласно информации GIE, по итогам газовых суток 22 марта (завершились в 8.00 мск 23 марта) объем запасов в ПХГ ЕС увеличился на 0,03 процентного пункта (п.п.) — до 55,62%. Это на 21,24 п.п. больше, чем средний показатель на отчетную дату за последние пять лет. Однако это не рекорд: к примеру, в 2020 году ПХГ Европы по итогам 22 марта были заполнены на 55,97%.

Общий же объем газа в хранилищах Евросоюза сейчас составляет около 60,73 миллиарда кубометров.

При этом по итогам газовых суток 18 и 19 марта европейские ПХГ впервые с начала января работали в режиме нетто-закачки. Но 20 и 21 марта они вновь переходили к нетто-отбору.

Данные ассоциации пока не окончательные, но они уже могут указывать на приближение конца отопительного сезона в Европе. Годом ранее он также завершился в конце марта, хотя ПХГ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.