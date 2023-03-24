МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Белый дом изучал возможность подрыва "Северного потока" и "Северного потока-2" еще в конце 2021 года, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на тот момент связался с исполнителями. Об этом сообщил заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В Германии заявили о переходе на зависимость от американского СПГ

Ранее журналист опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом прошлого года установили на российские газопроводы взрывчатку, которую в сентябре активировали норвежцы. По данным Херша, американский лидер Джо Байден обсуждал этот шаг в течение девяти месяцев. Пентагон отверг все обвинения.

"Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента (Джо) Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — рассказал журналист в интервью китайской газете China Daily.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.