Херш раскрыл новые подробности подготовки диверсии на "Северных потоках"
Херш: США рассматривали возможность взрывов на "Северных потоках" еще в конце 2021 года
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Белый дом изучал возможность подрыва "Северного потока" и "Северного потока-2" еще в конце 2021 года, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на тот момент связался с исполнителями. Об этом сообщил заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Ранее журналист опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом прошлого года установили на российские газопроводы взрывчатку, которую в сентябре активировали норвежцы. По данным Херша, американский лидер Джо Байден обсуждал этот шаг в течение девяти месяцев. Пентагон отверг все обвинения.
"Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента (Джо) Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод", — рассказал журналист в интервью китайской газете China Daily.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20230324/840189286.html
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