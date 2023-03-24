МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Осуществленные США взрывы на "Северных потоках" позволяют называть США террористическим государством, со временем эти действия станут предметом судебного разбирательства, им придется расплатиться по долгам, заявил в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", политолог, профессор МГИМО МИД России Андраник Мигранян. Херш раскрыл новые подробности подготовки диверсии на "Северных потоках"

"Что касается "Северных потоков" и разрушения этих газопроводов, среди очень многих преступных действий американцев это занимает особое место. Фактически расследование Сеймура Херша нанесло колоссальный удар по репутации США и совершенно очевидно, что сегодня можно определить американское государство как террористическое государство, и оно совершило террористический акт", — сказал он.

По его словам, США нанесли удар не только против своего потенциального противника, но и по собственности своего союзника по НАТО — Германии и фактически по экономическим интересам союзников в Европе.

"В конечном итоге правда выйдет на свет Божий, и американцы будут еще больше дискредитированы. Если сейчас у них есть ощущение превосходства силы, доминирования и ресурсов, рычагов давления на международное сообщество со временем эти действия станут предметом судебного разбирательства, осуждения. Мало того — со временем им придется расплатиться по долгам. Потому что то, что они совершили – это колоссальное преступление… Их цели и задачи нанести урон России обернулись для них же очень тяжёлыми последствиями", — подчеркнул он.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.