МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш не удивился глупости Белого дома, узнав об его причастности к подрыву "Северных потоков", заявил американский журналист в интервью китайской газете China Daily. Херш дал оценку решению США о диверсии на "Северных потоках"

Журналист, отвечая на вопрос о том, удивила ли его роль США в подрыве "Северного потока" и "Северного потока-2", напомнил, что публиковал расследования половину века, включая резню в Ми Лае во Вьетнаме.

"Я слишком привык к обязательствам моего правительства. Оно может совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как оно совершает умные действия", — подчеркнул Херш.

Ранее журналист опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом прошлого года установили на российские газопроводы взрывчатку, которую в сентябре активировали норвежцы. Согласно его данным, глава Белого дома Джо Байден обсуждал этот шаг в течение девяти месяцев. Пентагон отверг все обвинения.