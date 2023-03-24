Херш не удивился глупости США в связи с "Северными потоками"
Херш заявил, что не удивился глупости Белого дома, узнав про теракт на "Северных потоках"
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш не удивился глупости Белого дома, узнав об его причастности к подрыву "Северных потоков", заявил американский журналист в интервью китайской газете China Daily.
Журналист, отвечая на вопрос о том, удивила ли его роль США в подрыве "Северного потока" и "Северного потока-2", напомнил, что публиковал расследования половину века, включая резню в Ми Лае во Вьетнаме.
"Я слишком привык к обязательствам моего правительства. Оно может совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как оно совершает умные действия", — подчеркнул Херш.
Ранее журналист опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом прошлого года установили на российские газопроводы взрывчатку, которую в сентябре активировали норвежцы. Согласно его данным, глава Белого дома Джо Байден обсуждал этот шаг в течение девяти месяцев. Пентагон отверг все обвинения.
https://1prime.ru/gas/20230324/840190047.html
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