МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Принадлежащий Дании корабль, а также шведский самолет и судно наблюдения осуществляли необычные маневры у "Северных потоков" за четыре дня до взрывов, пишет газета Times со ссылкой на исследователя из Дании и данные отслеживающих суда сервисы. Политолог предрек США суд за диверсии на "Северных потоках"

По данным газеты, датский корабль P524 Nymfen, отслеживающий движение российских судов, в конце сентября неожиданно отклонился от своего обычного курса. Отмечается, что впервые за несколько лет корабль обошел остров Борнхольм и направился на северо-восток, а затем на полчаса остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов. По истечении нескольких минут вблизи начал кружить самолет наблюдения шведских ВВС, также был замечен шведский патрульный корабль.

"На самом деле кажется, что это датское судно наблюдения кружило у места взрыва не просто так", — сообщили экс-офицер датской разведки Джейкоб Каарсбо.

При этом в материале отмечается, что необычной активности со стороны российских судов замечено не было.

По данным близкого к расследованию взрывов на газопроводах немецкого источника, следователи не приблизились к раскрытию дела.

"Мы искренне не знаем, кто это сделал", — заявил он.