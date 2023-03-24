МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" связан с возможным "гневом или наказанием" Вашингтона в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за военных поставок Украине, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В ФРГ заявили о радости Шольца из-за данных об атаке на "Северные потоки"

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.

Журналист в беседе с китайским изданием China Daily выразил мнение, что президент США Джо Байден не был доволен нежеланием Шольца поставлять вооружения Киеву.

"Вот и все. Не знаю, был ли это гнев или наказание, но конечный результат в том, что крупный источник энергии в Западную Европу был отрезан", — сказал Херш.

Ранее журналист опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом прошлого года установили на российские газопроводы взрывчатку, которую в сентябре активировали норвежцы. По данным Херша, американский лидер Джо Байден обсуждал этот шаг в течение девяти месяцев. Пентагон отверг все обвинения.