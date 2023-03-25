КИШИНЕВ, 25 мар — ПРАЙМ. Молдавия не видит оснований для прекращения поставок газа от "Газпрома", поскольку контракт действует до 2026 года, заявил государственный секретарь министерства энергетики республики Константин Боросан. Путин и Эрдоган обсудили переработку и доставку зерна нуждающимся странам

"Концерн "Газпром" и АО "Молдовагаз" подписали 5-летний контракт в 2021 году, действующий до сентября 2026 года. С октября 2022 года "Газпром" в одностороннем порядке принял решение сократить поставки в Молдавию… Но пока нет оснований полагать, что поставка этого объема в 5,7 миллионов кубометров может быть прервана", — заявил Боросан в эфире радиостанции "Молдова".

По его словам, Молдавия сейчас обладает достаточными запасами природного газа.

"Теперь мы готовимся к следующей зиме. Мы готовимся к закупке газа, чтобы обеспечить граждан природным газом", — добавил Боросан.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.

В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.