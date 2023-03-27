МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Судьба "Северных потоков" пока остается неясной, их восстановление возможно, но для этого должны иметься предпосылки со стороны Запада, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, заявили в МИД

"На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены", — пояснил он.

Он напомнил, что места разрывов находятся на глубине около 100 метров и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы.

"Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере", — сказал дипломат.

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