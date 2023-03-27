МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Такая масштабная диверсия против России, как на "Северных потоках", не могла быть осуществлена без участия государственных спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД назвали условия для восстановления "Северных потоков"

"Ну смотрите, если речь идет все-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств, пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом. Вот, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", — дал он ответ на вопрос журналистов о том, понимают ли в Кремле, кому можно предъявить требование о предъявлении компенсации.

По словам Пескова, "странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня, но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться".

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что Россия может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".