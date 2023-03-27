США могли бы расследовать взрыв на газопроводах за пару дней, заявил Херш
Херш: США при необходимости могли бы раскрыть взрывы на "Северных потоках" за пару дней
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. США обладают технологиями, которые установили бы причастных к диверсии на газопроводах "Северный поток" за несколько дней, но Белому дому это не нужно, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Журналист в беседе с RT отметил, что Америка обладает широкими разведывательными возможностями и множеством союзников в Европе. Вашингтон, подчеркнул он, мог бы закрыть дело о подрыве российских газопроводов за несколько дней.
"И Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?", — добавил Херш.
Ранее журналист опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом 2022 года установили взрывчатку на "Северный поток" и "Северный поток-2", в сентябре ее активировали норвежцы. По его данным, президент США Джо Байден обсуждал операцию по подрыву российских газопроводов в течение девяти месяцев.
https://1prime.ru/gas/20230327/840211070.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.