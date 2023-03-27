МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. США обладают технологиями, которые установили бы причастных к диверсии на газопроводах "Северный поток" за несколько дней, но Белому дому это не нужно, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле

Журналист в беседе с RT отметил, что Америка обладает широкими разведывательными возможностями и множеством союзников в Европе. Вашингтон, подчеркнул он, мог бы закрыть дело о подрыве российских газопроводов за несколько дней.

"И Белый дом заниматься этим не будет, поскольку и так знает, кто это сделал. Зачем запрашивать такую работу? Зачем все это где-то фиксировать?", — добавил Херш.

Ранее журналист опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом 2022 года установили взрывчатку на "Северный поток" и "Северный поток-2", в сентябре ее активировали норвежцы. По его данным, президент США Джо Байден обсуждал операцию по подрыву российских газопроводов в течение девяти месяцев.