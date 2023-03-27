СБ ООН: Белоруссия, КНДР, САР стали соавторами резолюции по "Северным потокам"
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия, Эритрея и Венесуэла стали соавторами российской резолюции о расследовании взрывов на "Северных потоках", заявил председатель Совета Безопасности ООН.
Документ призывал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша сформировать международную комиссию для расследования теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании отмечал, что у Москвы есть основания для сомнения в транспарентности и объективности текущего расследования, проводимого Данией, Швецией и Германией. По его словам, стороны отказались сотрудничать с Россией по этому вопросу.
"Более того, эти страны сознательно и последовательно пытаются ввести Совет в заблуждение: дескать, Россия была проинформирована об их усилиях", — добавил Небензя.
"Соавторами резолюции выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Китай", — отметил председатель.
Позднее сообщалось, что СБ ООН не принял резолюцию.
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