МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия, Эритрея и Венесуэла стали соавторами российской резолюции о расследовании взрывов на "Северных потоках", заявил председатель Совета Безопасности ООН.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

США могли бы расследовать взрыв на газопроводах за пару дней, заявил Херш

Документ призывал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша сформировать международную комиссию для расследования теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании отмечал, что у Москвы есть основания для сомнения в транспарентности и объективности текущего расследования, проводимого Данией, Швецией и Германией. По его словам, стороны отказались сотрудничать с Россией по этому вопросу.

"Более того, эти страны сознательно и последовательно пытаются ввести Совет в заблуждение: дескать, Россия была проинформирована об их усилиях", — добавил Небензя.

"Соавторами резолюции выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Китай", — отметил председатель.

Позднее сообщалось, что СБ ООН не принял резолюцию.