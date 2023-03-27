МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия, Эритрея и Венесуэла стали соавторами российской резолюции о расследовании взрывов на "Северных потоках", заявил председатель Совета Безопасности ООН. США могли бы расследовать взрыв на газопроводах за пару дней, заявил Херш

Документ призывал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша сформировать международную комиссию для расследования теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании отмечал, что у Москвы есть основания для сомнения в транспарентности и объективности текущего расследования, проводимого Данией, Швецией и Германией. По его словам, стороны отказались сотрудничать с Россией по этому вопросу.

"Более того, эти страны сознательно и последовательно пытаются ввести Совет в заблуждение: дескать, Россия была проинформирована об их усилиях", — добавил Небензя.

"Соавторами резолюции выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Китай", — отметил председатель.

Позднее сообщалось, что СБ ООН не принял резолюцию.