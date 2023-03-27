Косачев призвал ООН создать комиссию по расследованию "Северных потоков"
Вице-спикер Косечев: ООН должна создать комиссию по расследованию на "Северных потоках"
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. ООН обязана создавать комиссии по расследованию фактов, в том числе подрыва "Северных потоков", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"ООН обязана (подчеркну, обязана!) создавать комиссии по расследованию фактов. Эта обязанность проистекает из Декларации об установлении фактов ООН в области поддержания международного мира и безопасности 1991 года", — отметил политик в мессенджере Telegram.
Ранее Совбез ООН не принял резолюцию о создании комиссии для расследования теракта на "Северных потоках".
https://1prime.ru/gas/20230327/840211387.html
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