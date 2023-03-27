МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. ООН обязана создавать комиссии по расследованию фактов, в том числе подрыва "Северных потоков", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Россия сделает выводы после голосования по резолюции, заявил Небензя

"ООН обязана (подчеркну, обязана!) создавать комиссии по расследованию фактов. Эта обязанность проистекает из Декларации об установлении фактов ООН в области поддержания международного мира и безопасности 1991 года", — отметил политик в мессенджере Telegram.

Ранее Совбез ООН не принял резолюцию о создании комиссии для расследования теракта на "Северных потоках".