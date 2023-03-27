ООН, 27 мар — ПРАЙМ. Китай сожалеет, что Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. Россия сделает выводы после голосования по резолюции, заявил Небензя

"Китай сожалеет по поводу результатов голосования по проекту резолюции по газопроводу "Северный поток", — сказал дипломат.

По словам Гэн Шуана, подрыв газопроводов "затронул безопасность в рамках глобальной инфраструктуры, и необходимо провести беспристрастное расследование инцидента для того, чтобы результаты были обнародованы как можно скорее, и виновные были привлечены к ответу".

Он добавил, что Пекин поддерживает предложение поручить ООН учредить независимую комиссию по расследованию этого инцидента. Дипломат также выразил признательность России за распространение проекта резолюции.

Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках".