МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и ФРГ попались на вбросе ложных данных в СМИ о терактах на "Северных потоках", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. Названы соавторы резолюции России по "Северным потокам"

"Они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания", — отметила она в ходе программы "Антифейк", указав, что одинаковые версии были опубликованы одновременно.

По мнению Захаровой, ложные теории должны были отвлечь внимание общества от материалов американского журналиста Сеймур Херша. Новые публикации позволили Вашингтону и Берлину уклоняться от ответов на вопросы о ЧП на трубопроводах, подчеркнула она. Кроме того, Захарова заявила, что ложные данные о взрывах на "Северном потоке" опубликовали близкие к правительственным кругам издания.

При этом представитель МИД убеждена в том, что правда о случившемся "вылезет или пробьется".

"У меня даже сомнений в этом нет, это 100 процентов", — сказала Захарова.

Взрывы сразу на нескольких нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли 26 сентября 2022 года. По данным лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, бомбу под газопроводы могли заложить американские пловцы во время учений НАТО летом прошлого года, а через три месяца взрывчатку активировали из Норвегии.

Результаты расследования Херша были опубликованы 8 февраля, а спустя месяц американская газета New York Times и немецкая Zeit опубликовали материалы, согласно которым следы взрывов ведут на Украину.