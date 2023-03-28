МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Запад "подстелил себе соломку", воздержавшись при голосовании по вопросу международного расследования взрывов на "Северных потоках", считает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию на "Северных потоках"

"Правды никто не хочет, а что-то вдруг может пойти не так", — заявил он агентству РИА Новости.

По мнению Ковалева, Запад опасается, что истина о взрывах на газопроводах может открыться общественности. На данный момент официальных итогов расследования нет, поэтому возложить на кого-либо вину за теракты нельзя.

"Цель их ясна: спрятать концы в воду и не допустить, чтобы малейшие зерна правды оказались на поверхности и оказались доступны гражданам", — сказал Ковалев.

При этом большинству здравомыслящих людей и так понятно, на ком лежит ответственность за разрушение газопроводов, подчеркнул эксперт. США и Германия попались на вбросах о "Северных потоках", заявила Захарова

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. По данным оператора Nord Stream AG, магистраль получила беспрецедентные разрушения.

Россия подготовила проект резолюции, призывающей генерального секретаря ООН созвать международную комиссию для расследования ЧП на "Северном потоке". В ходе голосования в Совбезе ООН резолюцию поддержали только три страны из 15, таким образом документ не был принят.