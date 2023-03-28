МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россия сожалеет из-за отказа Совбеза ООН принять российскую резолюцию по расследованию диверсии на "Северных потоках", но Москва не даст "замотать" эту тему, заявил персс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США и Германия попались на вбросах о "Северных потоках", заявила Захарова

"Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла. Но российская сторона… не даст замотать эту тему", — сообщил он.

В Кремле считают, что объективное расследование диверсии представляет интерес для всех сторон. Кроме того, чрезвычайно важно пролить свет на заказчиков и исполнителей терактов, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва продолжит прикладывать усилия для организации международного расследования.

"Мы будем делать все, что в наших силах", — резюмировал он. США и Германия попались на вбросах о "Северных потоках", заявила Захарова

Взрывы на нескольких нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в сентябре прошлого года. По данным оператора магистрали Nord Stream AG, трубы получили масштабные повреждения. Россия охарактеризовала произошедшее как акт международного терроризма и подготовила резолюцию, в которой призвала генсека ООН начать международное расследование ЧП.

В ходе голосования в Совбезе ООН документ поддержали три страны, остальные воздержались. При этом для принятия документа необходима поддержка как минимум девяти государств.