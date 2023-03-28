БУДАПЕШТ, 28 мар — ПРАЙМ. Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%, несмотря на то, что Польша и Венгрия голосовали против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно", — сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.