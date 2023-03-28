МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Москва разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по резолюции о "Северных потоках", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова США и Германия попались на вбросах о "Северных потоках", заявила Захарова

По ее словам, разработанный Россией документ был нацелен на организацию объективного и всестороннего расследования и учитывал позиции всех заинтересованных сторон. Однако Запад боится, что правда о терактах будет раскрыта, и не хочет допускать кого-либо к расследованию. Из-за этого был упущен шанс послать "четкий сигнал" о недопустимости подобных диверсий в будущем, отметила представитель МИД РФ.

Теперь под угрозой оказалась вся мировая энергетическая инфраструктура, добавила она.

Захарова указала на безальтернативность международного расследования взрывов на "Северных потоках". По ее словам, необходимость такой меры подтверждается отсутствием прозрачности вокруг ЧП. Так, российским дипломатам пришлось привлечь внимание международного сообщества, чтобы компании-оператору Nord Stream 2 AG разрешили принять участие в поднятии с морского дна объекта, найденного рядом с трубопроводом. Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северном потоке", заявил Песков

Москва намерена продолжать добиваться мер, которые позволят найти виновных и привлечь их к ответственности, добавила Захарова.

Ранее Россия подготовила проект резолюции, в которой призвала генерального секретаря ООН созвать международную комиссию для расследования терактов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2". В ходе голосования в Совбезе ООН документ получил поддержку трех стран, остальные государства воздержались. В результате документ не был принят.