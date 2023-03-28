БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Совет ЕС на уровне министров энергетики во вторник достиг политического соглашения по продлению на год — до 31 марта 2024 года — действия добровольного скоординированного сокращения спроса на газ в ЕС на 15% для обеспечения надежности поставок и поддержания стабильности цен, говорится в распространенном заявлении Совета. В ЕС видят риски на будущий отопительный сезон, несмотря на запасы газа

Еврокомиссия 20 марта предложила продлить этот механизм на год. Сейчас механизм действует до 31 марта 2023 года. В ЕК также указывали, что продление механизма необходимо в условиях сложной ситуации на мировом газовом рынке и в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Для улучшения мониторинга и контроля ситуации страны Евросоюза должны будут раз в два месяца отчитываться об экономии газа в различных секторах экономики. Совет ЕС также сохранил за собой право на случай экстренной ситуации менять добровольное сокращение потребления газа на обязательное.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, в свою очередь, указывала, что целью ЕС в настоящий момент является достижение заполненности подземных хранилищ газа в союзе на 90% к 1 ноября 2023 года, этому также должно способствовать снижение спроса на газ.

Еврокомиссия 20 июля прошлого года предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.