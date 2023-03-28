Прокачку газа по "Силе Сибири" приостановят на неделю
"Газпром" приостановит прокачку газа по "Силе Сибири" до 4 апреля для плановых работ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома".
"С 28 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", — сообщает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что согласно договору купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год — весной и осенью.
https://1prime.ru/gas/20230328/840219461.html
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