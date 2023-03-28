МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома". В ЕС видят риски на будущий отопительный сезон, несмотря на запасы газа

"С 28 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", — сообщает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что согласно договору купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год — весной и осенью.