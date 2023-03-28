БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза согласовали во вторник в Брюсселе общий подход в отношении так называемого "газового пакета", который должен способствовать интеграции возобновляемого и чистого газа, включая биометан и водород, в существующую европейскую газовую сеть для достижения в ЕС заявленной климатической нейтральности к 2050 году, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. Прокачку газа по "Силе Сибири" приостановят на неделю

После начала реализации газовый пакет должен содействовать увеличению производства и спроса на такой возобновляемый и чистый газ в ЕС и снижению использования ископаемого природного газа.

"Совет согласовал общий подход к газовому пакету. Целью законодательства является разработка перехода газового сектора на возобновляемые и низкоуглеродные газы для достижения цели ЕС по климатической нейтральности в 2050 году", — заявило в Twitter представительство председательствующей в настоящий момент в Совете ЕС Швеции.

Предложения Совета ЕС направлены на создание нормативно-правовой базы для специализированной водородной инфраструктуры, устанавливают правила формирования тарифов, тарифных скидок, правила защиты потребителей и поставщиков чистого газа.

Сообщается также, что Совет ЕС "добавил положение о безопасности, позволяющее государствам-членам принимать пропорциональные меры для временного ограничения импорта из Беларуси и России".

Ожидается, что газовый пакет станет частью большого законодательного пакета ЕС Fit for 55 in 2030, который нацелен на общее сокращение выбросов парниковых газов в союзе не менее, чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Теперь предстоит старт переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по новому газовому пакету. После согласования переговорщиками пакет поступит на обсуждение в Европарламент и Совет ЕС и сможет вступить в силу после окончательного утверждения этими европейскими институтами.

Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине века, то есть свести к нулю чистый объём выбросов парниковых газов.