БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Совет Европейского союза добавил в предложение по "газовому пакету" возможность ограничения использования мощностей стран-членов для приема российского и белорусского газа, в том числе СПГ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Совет ЕС согласовал позицию по газовому пакету для "зеленого" перехода

"Мы больше не вернемся в ситуацию, когда Россия была нашим главным поставщиком газа. Поэтому я приветствую добавление Советом ЕС положения, которое дает странам Евросоюза возможности временно ограничивать мощности для (поставок – ред.) газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, поскольку мы нуждаемся в защите безопасности наших поставок", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания глав Минэнерго ЕС.

Совет ЕС во вторник согласовал единую позицию для начала межинституциональных переговоров по так называемому газовому пакету, который облегчит переход с природного газа на возобновляемый и "чистый" газ, включая биометан и водород. Ожидается, что это будет способствовать достижению заявленной ЕС цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Пункт об ограничении мощностей для приема газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, вошел в этот пакет.

Ранее еврокомиссар Симсон призвала страны ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России и не перезаключать с ней новые контракты по газу.