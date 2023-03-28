БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Предложенная Советом ЕС возможность для стран союза временно ограничивать использование собственных инфраструктурных мощностей для приема газовых поставок, включая СПГ, из России и Белоруссии будет действовать на национальном уровне в соответствии с требованиями безопасности и приниматься вне зависимости от санкций ЕС, пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Евросоюзу предложили ограничить прием российского газа

"Это даст возможность государствам-членам временно ограничивать использование мощностей для газа, в том числе СПГ. Такие меры могут приниматься на национальном уровне, вне зависимости от того, будем ли мы вводить новые санкции, направленные, к примеру, против СПГ", — указала Симсон.

По ее словам, государства могут принимать такие ограничительные меры в соответствии с требованиями своей национальной безопасности.

"Мы сегодня согласовали общий подход. Теперь Европарламент и Совет ЕС могут приступить к обсуждениям", — заключила она.

Теперь предстоит старт переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по новому газовому пакету. После согласования переговорщиками пакет поступит на широкое обсуждение в Европарламент и Совет ЕС и сможет вступить в силу после окончательного утверждения этими европейскими институтами.

По данным СМИ, новый пакет может заработать в течение шести месяцев.

Совет Евросоюза ранее согласовал единую позицию для начала межинституциональных переговоров по так называемому газовому пакету, который облегчит переход с природного газа на возобновляемый и чистый газ, включая биометан и водород для достижения заявленной ЕС цели климатической нейтральности к 2050 году. В газовый пакет был добавлен пункт, который предоставит возможность странам союза ограничивать использование собственных мощностей для приема российского и белорусского газа, в том числе СПГ.