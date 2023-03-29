МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. США пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство России в Штатах. Посольство России: Латвия не выпускает удобрения под лицемерным предлогом

"Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии", — сообщила дипмиссия, комментируя заявления Белого дома о достаточности ведущихся европейскими странами "независимых" расследований подрывов магистралей.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Также посольство заявило, что США хотят "спустить на тормозах" опасную для себя информацию о вовлеченности американских спецслужб в подрыв российской газотранспортной системы "Северный поток".

"Видим в этом очевидную попытку… "Спустить на тормозах" опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию "преступления века" против критической инфраструктуры в Балтийском море", — сообщили в российской дипмиссии.

При этом в посольстве отметили, что заверения США о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" не стоят "ломанного гроша", заявило посольство РФ в США.

"Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", — сообщили в дипмисии.

Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.

В то же время в американских СМИ, как указали в российском посольстве, тотально замалчивается проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство РФ в Соединенных Штатах Америки.

"В местном информпространстве тотально замалчивается проблема потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях", — сообщили в дипмисии.

Там подчеркнули, что речь идет не только об уже масштабных утечках топлива из-за диверсии.

"Хотели бы напомнить о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны… взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона", — добавили в посольстве.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.