МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Несмотря на давление Запада, Москва за год настолько нарастила поставки своих энергоносителей в Анкару, что Турция уже превратилась в хаб российского газа, заявила РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. Суд обязал Ирак выплатить Турции компенсацию из-за нефти

"По-настоящему бурный всплеск в торгово-экономических отношениях между Москвой и Анкарой произошел в минувшем году, как только Запад начал вводить антироссийские санкции", — сказала она.

Россия, по ее словам, с тех пор стала существенно наращивать поставки Турции металлов, а главное — дешевых энергоносителей, в которых Анкара остро нуждается, поскольку собственных углеводородных ресурсов у нее нет.

"Турция, по-моему, уже превратилась в хаб российского газа. Формальное же его строительство, о котором, как известно, заявили руководители двух стран, еще не начато", — заметила Имамкулиева.

Анкара же со своей стороны, добавила она, резко увеличила поставки в Россию продукции химической промышленности, овощей, фруктов, текстиля, электроники.

В октябре лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 марта в 10.00 мск.