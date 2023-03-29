МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Лишь немногие чиновники Белого дома посвящены в вопрос диверсии на "Северных потоках", заявил в беседе с RT известный американский журналист Сеймур Херш. Посольство России прокомментировало расследование по "Северным потокам"

Он отметил: "Круг посвященных очень невелик. Президента не особо информировали, все шло через директора ЦРУ, людей на местах".

По его оценке, американские чиновники "весьма словоохотливы", и их слабая информированность играет на руку ЦРУ, которое умеет не привлекать внимания, когда замышляют что-либо недобросовестное.