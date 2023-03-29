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2023
https://1prime.ru/gas/20230329/840224722.html
Херш рассказал о новых деталях организации взрывов на "Северных потоках"
Газ
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Лишь немногие чиновники Белого дома посвящены в вопрос диверсии на "Северных потоках", заявил в беседе с RT известный американский журналист Сеймур Херш. Он отметил: "Круг... ПРАЙМ, 29.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Лишь немногие чиновники Белого дома посвящены в вопрос диверсии на "Северных потоках", заявил в беседе с RT известный американский журналист Сеймур Херш.
Он отметил: "Круг посвященных очень невелик. Президента не особо информировали, все шло через директора ЦРУ, людей на местах".
По его оценке, американские чиновники "весьма словоохотливы", и их слабая информированность играет на руку ЦРУ, которое умеет не привлекать внимания, когда замышляют что-либо недобросовестное.