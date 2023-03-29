МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В России ожидается дополнительное сокращение добычи газа из-за истощения легкоизвлекаемых запасов, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в письме в правительство. Об этом пишут "Известия". Эксперты уверены, что Турция уже стала хабом российского газа

Как отмечается, на крупнейших месторождениях Западной Сибири на сегодняшний день обеспечивают порядка 70% от всего объема добычи, но к 2040 году извлечь из них удастся уже на треть меньше сегодняшних показателей — около 255 миллиардов кубических метров.

По данным Росстата, за 2022 год со всех месторождений Россия извлекла порядка 672 миллиардов кубических метров газа. Соответственно, через 17 лет этот показатель может сократиться до 460 миллиардов кубических метров.