Источник допустил задержки в проекте газового хаба в Турции
Источник: задержки в проекте газового хаба в Турции возможны, но они не критичны
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АНКАРА, 29 мар — ПРАЙМ. При реализации проекта газового хаба в Турции могут возникнуть задержки, но они не будут критичными, заявил РИА Новости источник.
"Да, задержки возможны с учетом последствий сокрушительных землетрясений и зацикливания повестки на этом. Но критической ситуации нет", — сказал он.
По словам собеседника, стороны поддерживают контакты по данному вопросу, продолжают переговоры и обмен мнениями. Обе страны неоднократно отмечали значимость проекта и поручили делегациям тщательно проработать все детали, добавляется в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в связи с разрушительными землетрясениями в Турции реализация проекта газового хаба может задержаться. При этом в Анкаре заявляли, что планируют уже в этом году сделать проект полностью функциональным.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре 2022 года поручили проработать детали проекта по созданию в Турции газового хаба. Предполагается, что объект позволит переместить поставки газа в Европу с разрушенных "Северных потоков" и будет служить для формирования цен на энергоресурс.
https://1prime.ru/gas/20230329/840225825.html
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