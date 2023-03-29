АНКАРА, 29 мар — ПРАЙМ. При реализации проекта газового хаба в Турции могут возникнуть задержки, но они не будут критичными, заявил РИА Новости источник. Эксперты уверены, что Турция уже стала хабом российского газа

"Да, задержки возможны с учетом последствий сокрушительных землетрясений и зацикливания повестки на этом. Но критической ситуации нет", — сказал он.

По словам собеседника, стороны поддерживают контакты по данному вопросу, продолжают переговоры и обмен мнениями. Обе страны неоднократно отмечали значимость проекта и поручили делегациям тщательно проработать все детали, добавляется в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в связи с разрушительными землетрясениями в Турции реализация проекта газового хаба может задержаться. При этом в Анкаре заявляли, что планируют уже в этом году сделать проект полностью функциональным.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре 2022 года поручили проработать детали проекта по созданию в Турции газового хаба. Предполагается, что объект позволит переместить поставки газа в Европу с разрушенных "Северных потоков" и будет служить для формирования цен на энергоресурс.