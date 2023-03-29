МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Отбор газа из европейских газовых хранилищ (ПХГ) вновь превысил закачку, запасы в них снизились до 55,89%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). В России ожидается дополнительное сокращение добычи газа

Согласно информации GIE, по итогам газовых суток 27 марта (завершились в 8.00 мск 28 марта) показатель сократился на 0,13 процентного пункта (п.п.) Общий объем газа в ПХГ Евросоюза составляет около 61,01 миллиарда кубометров. При этом заполненность хранилищ сейчас превышает средний уровень за пять лет на 21,84 п.п.

Европейские ПХГ 18 марта впервые с января перешли к нетто-отбору, но уже 20 марта вновь вернулись в режим нетто-закачки. Затем 22 марта Европа вновь начала складировать газ в хранилища, и эта динамика продержалась пять дней.

Данные ассоциации пока не окончательные, но они уже указывают на завершение отопительного сезона в Европе. Годом ранее он также закончился в конце марта, хотя ПХГ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.