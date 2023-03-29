МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Европа завершает отопительный сезон с лучшим результатом по уровню запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), несмотря на некоторые колебания показателя, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Евросоюзу предложили ограничить прием российского газа

Отбор газа из ПХГ ЕС по итогам газовых суток 27 марта вновь превысил закачку, запасы в них снизились на 0,13 процентного пункта (п.п.) — до 55,89%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Общий объем газа в хранилищах Евросоюза составляет около 61,01 миллиарда кубометров. При этом заполненность "подземок" сейчас превышает средний уровень за пять лет на 21,84 п.п.

"Пока нижнего предела запасы газа в среднем по всем ПХГ ЕС достигли 21 марта на уровне 55,6%, после чего они пять дней подряд немного повышались — до 56,02% к 26 марта, а 27 марта вновь наметилось снижение. Будет ли оно устойчивым, неясно", — сказал Белогорьев.

"Но даже если предположить, что сокращение еще какое-то время продолжится, все равно запасы газа в ПХГ ЕС на момент завершения отопительного периода останутся явно выше 55%. Это лучший результат в истории, сравнимый только с 2020 годом. В 2022 году, для сравнения, было 25,5%", — добавил он. Европа вновь вернулась к отбору газа из своих хранилищ

Европейские ПХГ 18 марта впервые с января перешли к нетто-отбору, но уже 20 марта вновь вернулись в режим нетто-закачки. Затем 22 марта Европа вновь начала складировать газ в хранилища, и эта динамика продержалась пять дней, что указывает на завершение отопительного сезона в регионе.

Как пояснил эксперт, за окончание отопительного периода в ЕС часто принимают достижение минимального уровня запасов газа в ПХГ. Как правило, оно приходится на вторую половину марта (в 2022 году – 19 марта), в редких случаях этот момент затягивается до апреля (в 2021 году – 19 апреля). После этого дни преимущественных отбора и закачки газа могут еще какое-то время чередоваться в силу нестабильных погодных условий в разных странах, но величина изменения в обе стороны остается уже относительно небольшой, отметил он.

"Стоит отметить, что Европа достаточно разнообразна по погодным условиям. Поэтому, например, в Италии минимальный уровень запасов газа был пройден еще 17 марта. В целом отопительный сезон 2022/2023 годов в ЕС уже можно считать почти завершенным", — заключил Белогорьев.