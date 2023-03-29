Производство СПГ в России в феврале снизилось на 5,6 процента
Росстат: производство СПГ в России упало до 2,5 миллиона тонн в феврале
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в феврале сократился на 5,6% год к году и на 2,1% к предыдущему месяцу, составив 2,5 миллиона тонн, сообщает Росстат.
"Сжиженного природного газа… произведено 2,5 миллиона тонн, что на 5,6% меньше, чем в феврале 2022 года, и на 2,1% меньше, чем в январе 2023 года", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Росстата, производство СПГ в России за два месяца 2023 года составило 5,1 миллиона тонн, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
https://1prime.ru/gas/20230329/840233450.html
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