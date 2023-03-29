МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-феврале снизилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 98,9 миллиарда кубометров, в феврале — также на 13,5%, до 46,8 миллиарда кубометров, сообщает Росстат. Европа завершает зиму с лучшим результатом по запасам газа, заявил эксперт

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 46,8 миллиарда кубометров, что на 13,5% меньше, чем в феврале 2022 года, и на 10,4% меньше, чем в январе 2023 года. За два месяца 2023 года добыто 98,9 миллиарда кубометров природного газа, что на 13,5% меньше, чем за январь-февраль 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам двух месяцев снизилась на 1,8% — до 17,3 миллиарда кубометров. При этом в феврале показатель в годовом выражении вырос на 1,5%, а в месячном — снизился на 4,8%.

По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% — до 573 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 2%, до 99 миллиардов кубометров.