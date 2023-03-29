В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода
Разгерметизация газопровода "Ямбург -— Елец 1", произошла в Свердловской области
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Магистральный газопровод возле населенного пункте Свердловской области разгерметизировался, газоснабжение не нарушено, заявил РИА Новости источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, разгерметизация принадлежащего "Газпрому" трубопровода "Ямбург — Елец 1" произошла в районе населенного пункта Пелым Свердловской области. Газоснабжение местных жителей не нарушено, добавил он.
При этом, возле места разгерметизации происходит горение в лесном массиве, для ликвидации которого формируют силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
https://1prime.ru/gas/20230329/840235269.html
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