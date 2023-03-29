Госдеп не смог оценить решение США на голосовании по "Северным потокам"
Госдеп не смог оценить решение США воздержаться на голосовании СБ по "Северным потокам"
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ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Официальный представитель Госдепа США Ведант Патель не смог ответить на вопрос журналистов о решении Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН касательно резолюции по расследованию терактов на "Северных потоках".
Пресс-секретарь американского ведомства отметил, что ему необходимо будет "проверить с командой" комментарий и позднее вернуться к этому вопросу.
Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом организовать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва газопроводов из-за позиции Запада.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разочаровании Москвы результатами голосования. Россия продолжит добиваться установления виновных и привлечения их к ответственности, добавила она.
https://1prime.ru/gas/20230329/840235307.html
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