США стали главным экспортером СПГ в мире, заявили в Минэнерго страны
США стали главным экспортером СПГ в мире, но ограничены внутренними мощностями
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ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. США стали крупнейшим мировым экспортером сжиженного природного газа (СПГ), но из-за внутренних мощностей увеличение поставок ограничено. Об этом рассказала помощница главы по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос.
Чиновница в среду выступила в аналитическом центре Уилсона.
"Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ… но совершенно точно существуют ограничения возможностей в стране", — сказала Ларос.
По ее словам, ключевое ограничение — скорость строительства новой экспортной инфраструктуры.
Представитель EIA добавила, что возможности поставок "гибких объемов" энергоносителей и отсутствие долгосрочных контрактов на поставку газа по конкретным направлениям играют значительную роль в увеличении экспорта.
Минэнерго США в марте заявляло, что в прошлом году главным покупателем американского СПГ из-за сокращения поставок российского газа была Европа.
https://1prime.ru/gas/20230329/840235513.html
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