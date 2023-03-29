ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. США стали крупнейшим мировым экспортером сжиженного природного газа (СПГ), но из-за внутренних мощностей увеличение поставок ограничено. Об этом рассказала помощница главы по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос. Производство СПГ в России в феврале снизилось на 5,6 процента

Чиновница в среду выступила в аналитическом центре Уилсона.

"Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ… но совершенно точно существуют ограничения возможностей в стране", — сказала Ларос.

По ее словам, ключевое ограничение — скорость строительства новой экспортной инфраструктуры.

Представитель EIA добавила, что возможности поставок "гибких объемов" энергоносителей и отсутствие долгосрочных контрактов на поставку газа по конкретным направлениям играют значительную роль в увеличении экспорта.

Минэнерго США в марте заявляло, что в прошлом году главным покупателем американского СПГ из-за сокращения поставок российского газа была Европа.