МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Разгерметизация с последующим возгоранием на участке магистрального газопровода "Ямбург — Елец 1" в Свердловской области произошла во время ремонта, участок был отключен и не участвовал в транспортировке газа, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Югорск". В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода

Ранее глава городского округа Пелым Шахит Алиев заявил, что в среду произошла разгерметизация магистрального газопровода на частной территории в нескольких километрах от поселка.

"Двадцать девятого марта в 18.37 мск в районе поселка городского типа Пелым Свердловской области на участке магистрального газопровода "Ямбург — Елец 1" произошла разгерметизация с возгоранием. Пострадавших нет. В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам. Причины произошедшего уточняются, добавили в пресс-службе компании.