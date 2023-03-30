МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Подземные газовые хранилища (ПХГ) Германии можно будет заполнить к следующей зиме и без поставок газа из России, заявил в интервью DPA глава Федерального сетевого агентства (ФСА) страны Клаус Мюллер. Reuters: Европа не хочет принимать на себя собственный экономический "удар"

Он объяснил, что по итогам текущего отопительного сезона в хранилищах страны остались запасы топлива, которые и дадут возможность заполнить ПХГ летом без энергоносителя из России. По информации регулятора, утром 14 ноября прошлого года, в начале сезона, уровень заполнения ПХГ достиг 100 процентов, а на утро 28 марта — на 64,3 процента.

Мюллер подчеркнул, что Германия пережила эту зиму весьма успешно, и, согласно прогнозам экспертов, следующий сезон ФРГ также сможет перенести хорошо. Однако он предупредил, что стране следует заранее подготовится к этому — из-за наступления суровой зимы будет необходимо значительно больше газа.

Подводя итог, Мюллер призвал немцев "быть бдительными и экономно потреблять газ".