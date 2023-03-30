МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Москва сделает все возможное, чтобы расследования европейскими странами подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" не "соскочили с крючка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Госдеп не смог оценить решение США на голосовании по "Северным потокам"

Ранее Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, которая призывала генсека Антониу Гутерреша сформировать комиссию для беспристрастного и прозрачного расследования взрывов на "Северных потоках". Россия, Бразилия и Китая проголосовали "за", остальные воздержались.

Президент США Джо Байден, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, считает достаточными расследований Дании, Германии и Швеции.

"Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, "соскочить с крючка", — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что российская сторона намерена дотошно работать над этим вопросом.

Подрыв российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал это событие терактом, а Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

Согласно расследованию журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы под видом учений НАТО летом 2022 года установили на газопроводах взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом отрицал причастность США к диверсии.